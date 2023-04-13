Норвегія висилає з посольства 15 російських "офіцерів розвідки". москва пообіцяла відповісти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Норвегія висилає 15 співробітників російського посольства, які, за словами міністерства закордонних справ, були співробітниками розвідки, які діяли під прикриттям дипломатичних посад. Москва вже заявила, що відповість на цей крок. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters та АР.
Це останній випадок, коли західна країна висилає російських дипломатів з початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну минулого року. Цього року Естонія, Нідерланди та Австрія також вислали російських дипломатів.
Норвегія також вислала трьох росіян у квітні 2022 року.
Деталі
За заявою норвезького уряду, висилка складає чверть російських дипломатів, які акредитовані нині в Осло.
"Це важливий крок у протидії та зниженні рівня діяльності російської розвідки в Норвегії і, таким чином, у захисті наших національних інтересів", - заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт.
"Наразі росія становить найбільшу розвідувальну загрозу для Норвегії... Ми не дозволимо російським розвідникам діяти під дипломатичним прикриттям", - додала вона.
Росіяни, оголошені персонами нон грата, "мають покинути Норвегію найближчим часом", - сказала Гуйтфельдт, додавши: "Ми не видаватимемо візи співробітникам розвідки, які звертаються за візою до Норвегії".
Міністр відмовилась повідомити, чи діяв уряд у відповідь на конкретний інцидент, передавши питання агентству внутрішньої безпеки Норвегії PST. Уряд заявив, що діяльність висланих дипломатів "несумісна з їхнім дипломатичним статусом".
"Йдеться не про рядових дипломатів, а про розвідників під дипломатичним прикриттям. Їхня діяльність становить загрозу інтересам Норвегії", - сказала міністр.
При цьому вона наголосила, що уряд в Осло хоче "нормальних дипломатичних відносин із росією, і що в Норвегії раді російським дипломатам".
Міністерство закордонних справ росії заявило, що Москва відреагує на висилку, повідомило державне інформаційне агентство ТАРС, не вдаючись до подробиць.
Доповнення
Норвегія, член військового альянсу НАТО, межує з Росією в Арктиці.
Вигнання може ще більше ускладнити процес передачі голови Арктичної ради, багатостороннього органу, в якому арктичні країни обговорюють питання, що стосуються полярного регіону.
Москва займає місце голови, але Норвегія має вступити у володіння 11 травня, і Осло заявив, що приділить пріоритетну увагу плавному переходу.