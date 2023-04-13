Норвегія висилає з посольства 15 російських "офіцерів розвідки". москва пообіцяла відповісти

Це останній випадок, коли західна країна висилає російських дипломатів з початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну минулого року. Цього року Естонія, Нідерланди та Австрія також вислали російських дипломатів.

Норвегія також вислала трьох росіян у квітні 2022 року.

Деталі

За заявою норвезького уряду, висилка складає чверть російських дипломатів, які акредитовані нині в Осло.

"Це важливий крок у протидії та зниженні рівня діяльності російської розвідки в Норвегії і, таким чином, у захисті наших національних інтересів", - заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт.

"Наразі росія становить найбільшу розвідувальну загрозу для Норвегії... Ми не дозволимо російським розвідникам діяти під дипломатичним прикриттям", - додала вона.

Росіяни, оголошені персонами нон грата, "мають покинути Норвегію найближчим часом", - сказала Гуйтфельдт, додавши: "Ми не видаватимемо візи співробітникам розвідки, які звертаються за візою до Норвегії".

Міністр відмовилась повідомити, чи діяв уряд у відповідь на конкретний інцидент, передавши питання агентству внутрішньої безпеки Норвегії PST. Уряд заявив, що діяльність висланих дипломатів "несумісна з їхнім дипломатичним статусом".

"Йдеться не про рядових дипломатів, а про розвідників під дипломатичним прикриттям. Їхня діяльність становить загрозу інтересам Норвегії", - сказала міністр.

При цьому вона наголосила, що уряд в Осло хоче "нормальних дипломатичних відносин із росією, і що в Норвегії раді російським дипломатам".

Міністерство закордонних справ росії заявило, що Москва відреагує на висилку, повідомило державне інформаційне агентство ТАРС, не вдаючись до подробиць.

Доповнення

Норвегія, член військового альянсу НАТО, межує з Росією в Арктиці.

Вигнання може ще більше ускладнити процес передачі голови Арктичної ради, багатостороннього органу, в якому арктичні країни обговорюють питання, що стосуються полярного регіону.

Москва займає місце голови, але Норвегія має вступити у володіння 11 травня, і Осло заявив, що приділить пріоритетну увагу плавному переходу.