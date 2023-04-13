Норвегия высылает из посольства 15 российских "офицеров разведки". москва пообещала ответить

Это последний случай, когда западная страна высылает российских дипломатов с начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину в прошлом году. В этом году Эстония, Нидерланды и Австрия также выслали российских дипломатов.

Норвегия также выслала трех россиян в апреле 2022 года.

Детали

По заявлению норвежского правительства, высылка составляет четверть российских дипломатов, аккредитованных в настоящее время в Осло.

"Это важный шаг в противодействии и снижении уровня деятельности российской разведки в Норвегии и, таким образом, в защите наших национальных интересов", - заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

"Сейчас россия представляет самую большую разведывательную угрозу для Норвегии... Мы не позволим российским разведчикам действовать под дипломатическим прикрытием", - добавила она.

Россияне, объявленные персонами нон грата, "должны покинуть Норвегию в ближайшее время", - сказала Хюитфельдт, добавив: "Мы не будем выдавать визы сотрудникам разведки, которые обращаются за визой в Норвегию".

Министр отказалась сообщить, действовало ли правительство в ответ на конкретный инцидент, передав вопрос агентству внутренней безопасности Норвегии PST. Правительство заявило, что деятельность высланных дипломатов "несовместима с их дипломатическим статусом".

"Речь идет не о рядовых дипломатах, а о разведчиках под дипломатическим прикрытием. Их деятельность представляет угрозу интересам Норвегии", - сказала министр.

При этом она подчеркнула, что правительство в Осло хочет "нормальных дипломатических отношений с россией, и что в Норвегии рады российским дипломатам".

Министерство иностранных дел россии заявило, что Москва отреагирует на высылку, сообщило государственное информационное агентство ТАСС, не вдаваясь в подробности.

Дополнение

Норвегия, член военного альянса НАТО, граничит с россией в Арктике.

Изгнание может еще больше осложнить процесс передачи председателя Арктического совета, многостороннего органа, в котором арктические страны обсуждают вопросы, касающиеся полярного региона.

Москва занимает место председателя, но Норвегия должна вступить в управление 11 мая, и Осло заявил, что уделит приоритетное внимание плавному переходу.