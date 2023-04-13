Норвегия высылает из посольства 15 российских "офицеров разведки". москва пообещала ответить
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Норвегия высылает 15 сотрудников российского посольства, которые, по словам министерства иностранных дел, были сотрудниками разведки, которые действовали под прикрытием дипломатических должностей. Москва уже заявила, что ответит на этот шаг. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters и АР.
Это последний случай, когда западная страна высылает российских дипломатов с начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину в прошлом году. В этом году Эстония, Нидерланды и Австрия также выслали российских дипломатов.
Норвегия также выслала трех россиян в апреле 2022 года.
Детали
По заявлению норвежского правительства, высылка составляет четверть российских дипломатов, аккредитованных в настоящее время в Осло.
"Это важный шаг в противодействии и снижении уровня деятельности российской разведки в Норвегии и, таким образом, в защите наших национальных интересов", - заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.
"Сейчас россия представляет самую большую разведывательную угрозу для Норвегии... Мы не позволим российским разведчикам действовать под дипломатическим прикрытием", - добавила она.
Россияне, объявленные персонами нон грата, "должны покинуть Норвегию в ближайшее время", - сказала Хюитфельдт, добавив: "Мы не будем выдавать визы сотрудникам разведки, которые обращаются за визой в Норвегию".
Министр отказалась сообщить, действовало ли правительство в ответ на конкретный инцидент, передав вопрос агентству внутренней безопасности Норвегии PST. Правительство заявило, что деятельность высланных дипломатов "несовместима с их дипломатическим статусом".
"Речь идет не о рядовых дипломатах, а о разведчиках под дипломатическим прикрытием. Их деятельность представляет угрозу интересам Норвегии", - сказала министр.
При этом она подчеркнула, что правительство в Осло хочет "нормальных дипломатических отношений с россией, и что в Норвегии рады российским дипломатам".
Министерство иностранных дел россии заявило, что Москва отреагирует на высылку, сообщило государственное информационное агентство ТАСС, не вдаваясь в подробности.
Дополнение
Норвегия, член военного альянса НАТО, граничит с россией в Арктике.
Изгнание может еще больше осложнить процесс передачи председателя Арктического совета, многостороннего органа, в котором арктические страны обсуждают вопросы, касающиеся полярного региона.
Москва занимает место председателя, но Норвегия должна вступить в управление 11 мая, и Осло заявил, что уделит приоритетное внимание плавному переходу.