росія використовує кораблі для шпигунства у водах північної Європи - ЗМІ

Деталі

Журналісти-розслідувачі скандинавських телекомпаній SVT, NRK, DR та Yle повідомили в середу, що російська військова програма спрямована на запис розташування морських вітряних електростанцій, газопроводів, електричних та інтернет-кабелів, наприклад, у Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії.

Загалом ЗМІ виявили 50 підозрілих плавань за останнє десятиліття, зокрема науково-дослідні та вантажні судна, рибальські катери та яхти.

Вибухи газопроводів «Північний потік» сталися 26 вересня на трьох із чотирьох ниток двох газопроводів, які з'єднують росію та Німеччину через Балтійське море. Німеччина, Швеція та Данія розпочали розслідування інцидентів, але винних не було встановлено.

Нещодавно газета Information повідомила, що за чотири дні до вибухів данський патрульний катер зробив 112 фотографій російських кораблів поблизу трубопроводів.

У спільному документальному фільмі «Війна тіней» SVT, NRK, DR та Yle повідомили, що російські кораблі регулярно патрулюють північні води. Однак підозрілі кораблі відключили свої передавачі, які використовуються для ідентифікації, щоб залишатися поза увагою радарів.

Як приклад телекомпанії наводили російське науково-дослідне судно, помічене в листопаді 2022 року в протоці Каттегат між Данією та Швецією: офіційно воно проводило морські дослідження, але надсилало радіоповідомлення на військово-морську базу в росії. Коли журналісти DR зійшли на корабель, вони побачили на палубі людину в масці із гвинтівкою.

За даними телекомпанії, спецслужби та експерти припускають, що акція спрямована на підготовку диверсійних актів з метою потенційно, наприклад, паралізувати енергопостачання у північній Європі.

Доповнення

Як стало відомо ВВС, офіційні особи Великої Британії обізнані про те, що російські судна переміщуються британськими водами в рамках програми.

Офіцер данської контррозвідки повідомив, що диверсійні плани готуються на випадок повномасштабного конфлікту із Заходом, а голова норвезької розвідки заявив мовникам, що програма вважається дуже важливою для росії та контролюється безпосередньо з Москви.

У доповіді основна увага приділяється російському кораблю під назвою "Адмірал Володимирський". Офіційно це експедиційне океанографічне судно або підводне дослідницьке судно. Але у звіті стверджується, що насправді це є російський шпигунський корабель.

Повідомляється, що торік таке саме судно було помічено біля шотландського узбережжя, де базується флот військово-морських патрульних літаків Королівських ВПС.

У звіті піднімається ймовірність того, що такі судна були пов'язані з інцидентом на південь від Шпіцбергена минулого року, коли було перерізано підводний кабель для передачі даних. Кабель обслуговував найбільшу у світі комерційну наземну станцію супутникового зв'язку. Норвезька поліція заявила, що вважає, що за саботажем стояла «людська діяльність», але офіційно нікого не звинувачувала.