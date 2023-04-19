россия использует корабли для шпионажа в водах северной Европы - СМИ

Детали

Журналисты-расследователи скандинавских телекомпаний SVT, NRK, DR и Yle сообщили в среду, что российская военная программа направлена на запись расположения морских ветряных электростанций, газопроводов, электрических и интернет-кабелей, например, в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии.

В общей сложности СМИ обнаружили 50 подозрительных плаваний за последнее десятилетие, включая научно-исследовательские и грузовые суда, рыболовные катера и яхты.

Взрывы газопроводов «Северный поток» произошли 26 сентября на трех из четырех ниток двух газопроводов, соединяющих россию и Германию через Балтийское море. Германия, Швеция и Дания начали расследование инцидентов, но виновные не были установлены.

Недавно газета Information сообщила, что за четыре дня до взрывов датский патрульный катер сделал 112 фотографий российских кораблей вблизи трубопроводов.

В совместном документальном фильме «Война теней» SVT, NRK, DR и Yle сообщили, что российские корабли регулярно патрулируют северные воды. Однако подозрительные корабли отключили свои передатчики, используемые для идентификации, чтобы оставаться вне поля зрения радаров.

В качестве примера телекомпании приводили российское научно-исследовательское судно, замеченное в ноябре 2022 года в проливе Каттегат между Данией и Швецией: официально оно проводило морские исследования, но посылало радиосообщения на военно-морскую базу в россии. Когда журналисты DR взошли на корабль, они увидели на палубе человека в маске с винтовкой.

По данным телекомпании, спецслужбы и эксперты предполагают, что акция направлена на подготовку диверсионных актов с целью потенциально, например, парализовать энергоснабжение в северной Европе.

Дополнение

Как стало известно ВВС, официальные лица Великобритании осведомлены о том, что российские суда перемещаются по британским водам в рамках программы.

Офицер датской контрразведки сообщил, что диверсионные планы готовятся на случай полномасштабного конфликта с Западом, а глава норвежской разведки заявил вещателям, что программа считается очень важной для россии и контролируется непосредственно из Москвы.

В докладе основное внимание уделяется российскому кораблю под названием "Адмирал Владимирский". Официально это экспедиционное океанографическое судно или подводное исследовательское судно. Но в отчете утверждается, что на самом деле это российский шпионский корабль.

Сообщается, что в прошлом году такое же судно было замечено у шотландского побережья, где базируется флот военно-морских патрульных самолетов Королевских ВВС.

В отчете поднимается вероятность того, что такие суда были связаны с инцидентом к югу от Шпицбергена в прошлом году, когда был перерезан подводный кабель для передачи данных. Кабель обслуживал крупнейшую в мире коммерческую наземную станцию спутниковой связи. Норвежская полиция заявила, что считает, что за саботажем стояла «человеческая деятельность», но официально никого не обвиняла.