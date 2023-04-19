росія має програму для диверсій у Північному морі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Згідно з новими звинуваченнями, росія має програму саботажу вітрових електростанцій і кабелів зв’язку в Північному морі. Нібито росія має флот суден, замаскованих під рибальські траулери та дослідницькі судна у цьому морі. Представник данської контррозвідки каже, що диверсійні плани готуються на випадок "повного конфлікту із Заходом", повідомляє ВВС, пише УНН.
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Як повідомляється, подробиці випливають із спільного розслідування громадських мовників Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії. У ньому йдеться, що росія має флот суден, замаскованих під рибальські траулери та дослідницькі судна в Північному морі, пише видання.
Як зазначається, вони мають обладнання для підводного спостереження та наносять на карту ключові місця можливої диверсії. ВВС зазначає, що, як видається, британським чиновникам відомо про російські судна, які рухаються водами Великої Британії в межах програми.
Офіцер данської контррозвідки вважає, що диверсійні плани готуються на випадок повного конфлікту із Заходом, тоді як глава норвезької розвідки сказав ЗМІ, що програма вважалася дуже важливою для росії та контролювалася безпосередньо з москви.
Перший із серії репортажів на цю тему має вийти в ефір у середу DR у Данії, NRK у Норвегії, SVT у Швеції та Yle у Фінляндії.
Мовники кажуть, що вони проаналізували перехоплені російські повідомлення, які вказують на так звані кораблі-привиди, що плавають у північних водах, вимкнувши передавачі, щоб не розкривати своє місцезнаходження.
У звіті, як повідомляється, йдеться про російське судно «Адмірал Володимирський». Офіційно це експедиційне океанографічне судно, або підводне дослідницьке судно. Але в розслідуванні стверджується, що насправді це російський розвідувальний корабель.
Видання нагадує, що ще в лютому нідерландська розвідка випустила незвичайне офіційне попередження про діяльність, яка може свідчити про підготовку до збою або саботажу морської інфраструктури. Глава військової розвідки країни заявив, що російський корабель був виявлений поблизу вітрової електростанції в Північному морі та наносить на карту місця.
У звіті висувається ймовірність того, що такі судна були пов’язані з інцидентом на південь від Шпіцбергена минулого року, коли був обірваний підводний кабель передачі даних.
Кабель обслуговував найбільшу в світі комерційну наземну станцію супутникового зв'язку. Норвезька поліція заявила, що вважає, що за саботажем стоїть "людська діяльність", але офіційно нікого не звинуватила.
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