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россия имеет программу для диверсий в Северном море - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Согласно новым обвинениям, россия имеет программу саботажа ветровых электростанций и кабелей связи в Северном море. Якобы россия имеет флот судов, замаскированных под рыболовные траулеры и исследовательские суда в этом море. Представитель датской контрразведки говорит, что диверсионные планы готовятся на случай "полного конфликта с Западом", сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, подробности следуют из совместного расследования общественных вещателей Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. В нем говорится, что россия имеет флот судов, замаскированных под рыболовные траулеры и исследовательские суда в Северном море, пишет издание.

Как отмечается, они имеют оборудование для подводного наблюдения и наносят на карту ключевые места возможной диверсии. ВВС отмечает, что, как представляется, британским чиновникам известно о российских судах, которые движутся водами Великобритании в рамках программы.

Офицер датской контрразведки считает, что диверсионные планы готовятся на случай полного конфликта с Западом, тогда как глава норвежской разведки сказал СМИ, что программа считалась очень важной для россии и контролировалась непосредственно из москвы.

Первый из серии репортажей на эту тему должен выйти в эфир в среду DR в Дании, NRK в Норвегии, SVT в Швеции и Yle в Финляндии.

Вещатели говорят, что они проанализировали перехваченные российские сообщения, указывающие на так называемые корабли-призраки, плавающие в северных водах, выключив передатчики, чтобы не раскрывать свое местонахождение.

В отчете, как сообщается, говорится о российском судне «Адмирал Владимирский». Официально это экспедиционное океанографическое судно, или подводное исследовательское судно. Но в расследовании утверждается, что на самом деле это российский разведывательный корабль.

Издание напоминает, что еще в феврале нидерландская разведка выпустила необычное официальное предупреждение о деятельности, которая может свидетельствовать о подготовке к сбою или саботажу морской инфраструктуры. Глава военной разведки страны заявил, что российский корабль был обнаружен вблизи ветровой электростанции в Северном море и наносит на карту места.

В отчете выдвигается вероятность того, что такие суда были связаны с инцидентом к югу от Шпицбергена в прошлом году, когда был оборван подводный кабель передачи данных.

Кабель обслуживал крупнейшую в мире коммерческую наземную станцию спутниковой связи. Норвежская полиция заявила, что считает, что за саботажем стоит "человеческая деятельность", но официально никого не обвинила.

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