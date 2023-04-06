Прокуратура Швеції: встановити, хто підірвав "Північні потоки" буде складно

Прокурор Матс Люнгквіст, який відповідає за розслідування вибухів на газопроводах «Північний потік 1 і 2» заявив, що розслідування триває, але це складне розслідування і складна справа.

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«Це стосується злочину, обставини якого складно розслідувати. Вибухи сталися на глибині 80 метрів на дні океану в Балтійському морі», — сказав Юнгквіст.

Повідомляється, що розслідування ведеться Службою безпеки Швеції під керівництвом державного прокурора відділу національної безпеки прокуратури Швеції.

«Є різна інформація та повідомлення про диверсії проти газових труб. Інцидент, очевидно, став відкритою ареною для різних спроб впливу. Ці припущення не впливають на поточне розслідування, яке ґрунтується на фактах та інформації, отриманій у результаті аналізу, огляду місця злочину та співпраці з владою Швеції та інших країн», — розповів Люнгквіст.

Раніше слідство змогло підтвердити, що йдеться про грубий саботаж. Аналізи предметів, вилучених під час огляду місця злочину, виявили сліди вибухових речовин на кількох оглянутих сторонніх предметах.

«Що стосується інциденту, то немає сумнівів, що це грубий саботаж у міжнародних водах, спрямований на інфраструктуру, власник якої не пов'язаний зі Швецією», - повідомив він.

Крім того, як повідомляє Reuters, Люнгквіст заявив, що причетність державного суб'єкта до вибуху газопроводу «Північний потік» минулого року є «абсолютно основним сценарієм», хоча підтвердити особу буде складно.

Доповнення

У вересні минулого року було виявлено витоки в трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", що йдуть через Балтійське море в Німеччину з росії, - два у виключній економічній зоні Швеції та ще два витоки у виключній економічній зоні Данії, через що розпочалося розслідування і було посилено безпеку ключової енергетичної інфраструктури регіону.

кремль заперечує свою причетність до вибухів на "Північному потоці".