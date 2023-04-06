Прокуратура Швеции: установить, кто подорвал "Северные потоки" будет сложно

Прокурор Матс Люнгквист, отвечающий за расследование взрывов на газопроводах «Северный поток 1 и 2», заявил, что расследование продолжается, но это сложное расследование и сложное дело.

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«Это касается преступления, обстоятельства которого сложно расследовать. Взрывы произошли на глубине 80 метров на дне океана в Балтийском море», — сказал Юнгквист.

Сообщается, что расследование ведется Службой безопасности Швеции под руководством государственного прокурора отдела национальной безопасности прокуратуры Швеции.

«Есть разная информация и сообщения о диверсиях против газовых труб. Инцидент, очевидно, стал открытой ареной для различных попыток влияния. Эти предположения не влияют на текущее расследование, которое основано на фактах и информации, полученной в результате анализа, осмотра места преступления и сотрудничества с властями Швеции и других стран», — рассказал Люнгквист.

Ранее следствие смогло подтвердить, что речь идет о грубом саботаже. Анализы предметов, изъятых при осмотре места преступления, выявили следы взрывчатых веществ на нескольких осмотренных посторонних предметах.

«Что касается инцидента, то нет сомнений, что это грубый саботаж в международных водах, направленный на инфраструктуру, владелец которой не связан со Швецией», - сообщил он.

Кроме того, как сообщает Reuters, Люнгквист заявил, что причастность государственного субъекта к взрыву газопровода «Северный поток» в прошлом году является «абсолютно основным сценарием», хотя подтвердить личность будет сложно.

Дополнение

В сентябре прошлого года были обнаружены утечки в трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", идущих через Балтийское море в Германию из россии, - две в исключительной экономической зоне Швеции и еще две утечки в исключительной экономической зоне Дании, из-за чего началось расследование и была усилена безопасность ключевой энергетической инфраструктуры региона.

кремль отрицает свою причастность к взрывам на "Северном потоке".