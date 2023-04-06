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Прокуратура Швеции: установить, кто подорвал "Северные потоки" будет сложно

Прокуратура Швеции: установить, кто подорвал "Северные потоки" будет сложно

Киев • УНН

 • 869686 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Прокуратура Швеции, считает, что установить, кто именно совершил подрыв "Северного потока", будет трудно. Об этом заявил прокурор Матс Люнгквист, передает УНН со ссылкой на Шведскую прокуратуру.

Прокурор Матс Люнгквист, отвечающий за расследование взрывов на газопроводах «Северный поток 1 и 2», заявил, что расследование продолжается, но это сложное расследование и сложное дело.

Цитата

«Это касается преступления, обстоятельства которого сложно расследовать. Взрывы произошли на глубине 80 метров на дне океана в Балтийском море», — сказал Юнгквист.

Сообщается, что расследование ведется Службой безопасности Швеции под руководством государственного прокурора отдела национальной безопасности прокуратуры Швеции.

«Есть разная информация и сообщения о диверсиях против газовых труб. Инцидент, очевидно, стал открытой ареной для различных попыток влияния. Эти предположения не влияют на текущее расследование, которое основано на фактах и информации, полученной в результате анализа, осмотра места преступления и сотрудничества с властями Швеции и других стран», — рассказал Люнгквист.

Ранее следствие смогло подтвердить, что речь идет о грубом саботаже. Анализы предметов, изъятых при осмотре места преступления, выявили следы взрывчатых веществ на нескольких осмотренных посторонних предметах.

«Что касается инцидента, то нет сомнений, что это грубый саботаж в международных водах, направленный на инфраструктуру, владелец которой не связан со Швецией», - сообщил он.

Кроме того, как сообщает Reuters, Люнгквист заявил, что причастность государственного субъекта к взрыву газопровода «Северный поток» в прошлом году является «абсолютно основным сценарием», хотя подтвердить личность будет сложно.

Дополнение

В сентябре прошлого года были обнаружены утечки в трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", идущих через Балтийское море в Германию из россии, - две в исключительной экономической зоне Швеции и еще две утечки в исключительной экономической зоне Дании, из-за чего началось расследование и была усилена безопасность ключевой энергетической инфраструктуры региона.

кремль отрицает свою причастность к взрывам на "Северном потоке".

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