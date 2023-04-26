россия использует посольства в скандинавских странах для шпионажа - расследование СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Согласно расследованию скандинавских телерадиовещательных компаний, многие сотрудники посольств россии в странах Северной Европы связаны с российскими спецслужбами, пишет УНН.
Детали
В документальном фильме "Война Теней", опубликованном в среду, четыре телеканала - SVT из Швеции, NRK из Норвегии, DR из Дании и Yle из Финляндии - назвали в общей сложности 38 подозреваемых сотрудников секретных служб, которые, как утверждается, работали под дипломатическим прикрытием в посольствах россии в Стокгольме, Копенгагене и Осло в последние годы. Согласно отчету, семнадцать из них продолжают действовать в странах.
"Российские посольства в Северных странах используются как шпионские пункты, в которых работает большое количество профессиональных разведчиков", - сообщил DR.
По данным СМИ, 38 имен было подтверждено западными спецслужбами.
NRK также назвал российского консула на архипелаге Шпицберген 39 российским агентом. Говорят, что он связан с военной разведкой ГРУ.
Сообщается, что разведывательные службы стран Северной Европы считают, что около трети сотрудников российского посольства являются агентами российской разведки. Они работают от имени владимира путина и охотятся за информацией, технологиями и влиянием, чтобы дать россии преимущество, заявил в документальном фильме высокопоставленный сотрудник норвежской разведки.
«Российские службы очень профессиональны. Они чрезвычайно компетентны, они очень большие, и в их распоряжении много ресурсов с очень далеко идущими полномочиями», — заявил начальник контрразведки Андерс Хенриксен из Датской полицейской разведывательной службы (PET).
Добавим
Швеция выслала пятерых российских дипломатов. Их деятельность несовместима с дипломатическим статусом, заявил министр иностранных дел Тобиас Бильстрём.
Недавно Норвегия выслала 15 российских дипломатов.