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Загроза національній безпеці: Австралія хоче заблокувати будівництво нового посольства рф

Київ • УНН

 • 895946 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Уряд Австралії планує анулювати договір і заблокувати будівництво нової будівлі посольства рф поряд із парламентом країни через загрозу національній безпеці. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, повідомляє УНН з посиланням на Brisbane Times.

Загроза національній безпеці: Австралія хоче заблокувати будівництво нового посольства рф

Деталі

З 2008 року росія орендує ділянку біля будівлі австралійського парламенту в Канберрі. Там планувалося розмістити нову будівлю посольства.

Територія, де хотіли побудувати нове дипломатичне відомство, знаходиться в межах кілометра від парламенту.

Прем'єр-міністр Австралії заявив, що після отримання рекомендацій від розвідувальних служб будуть ухвалені законодавчі акти, які заблокують будівництво з міркувань національної безпеки.

"Уряд отримав дуже чіткі рекомендації щодо безпеки і ризику, який представляє нова російська присутність так близько до будівлі парламенту", - сказав Ентоні Албаніз журналістам.

Австралія не забороняє росії мати диппредставництва на своїй території, а лише хоче, щоб нове посольство не було поруч із парламентом.

Албаніз сказав, що очікує на реакцію з боку російських дипломатів в Австралії, які раніше погрожували боротися з цією забороною через суд.

"Ми не очікуємо, що росія може говорити про міжнародне право, враховуючи, що вона відкидає його так послідовно і так нахабно своїм вторгненням в Україну", - наголосив прем'єр.

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