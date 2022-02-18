Обострение на Донбассе: СБУ перешла на усиленный режим
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Заявления пророссийских террористов о якобы планах украинских военных начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях является сплошным фейком и инструментом для дестабилизации. Сотрудники СБУ несут службу в усиленном режиме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Детали
Сообщается, что сегодняшние события на временно оккупированной территории Украины являются очередным витком гибридной войны против нашего государства.
В СБУ отмечают, что весь мир видит, что ради достижения своих интересов террористы, управляемые страной-агрессором, способны пойти на любые провокации, чтобы в очередной раз безосновательно обвинить Украину в обострении ситуации.
Цитата
“Официально сообщаем: заявления пророссийских террористов о якобы планах украинских военных начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях является сплошным фейком, инструментом для дестабилизации и не соответствуют действительности. Подчеркиваем - в эскалации конфликта заинтересована исключительно страна-агрессор и руководители псевдореспублик”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники СБУ несут службу в усиленном режиме, чтобы не допустить дальнейших провокаций, совершения террористических актов, диверсий и других попыток расшатать ситуацию изнутри.
"Служба безопасности Украины вместе с другими органами власти готова вовремя реагировать на любые сценарии дестабилизации. Призываем соотечественников как в мирных городах и селах, так и на оккупированной территории Украины: сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике и никаким провокациям!" - говорится в сообщении.
Дополнение
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что представители Российской Федерации, которые находятся на Донбассе планируют провокации.
Кроме того, Данилов подчеркнул, что никаких приказов на освобождение силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.