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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Загострення на Донбасі: СБУ перейшла на посилений режим

Загострення на Донбасі: СБУ перейшла на посилений режим

Київ • УНН

 • 15784 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Заяви проросійських терористів про нібито плани українських військових розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях є суцільним фейком та інструментом для дестабілізації. Співробітники СБУ несуть службу в посиленому режимі. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

Деталі

Повідомляється, що сьогоднішні події на тимчасово окупованій території України є черговим витком гібридної війни проти нашої держави.

У СБУ наголошують, що весь світ бачить, що заради досягнення своїх інтересів терористи, керовані країною-агресором, здатні піти на будь-які провокації, аби вкотре безпідставно звинуватити Україну в загостренні ситуації.

Цитата

“Офіційно повідомляємо: заяви проросійських терористів про нібито плани українських військових розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях є суцільним фейком, інструментом для дестабілізації та не відповідають дійсності. Наголошуємо — в ескалації конфлікту зацікавлена виключно країна-агресор та керівники псевдореспублік”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що співробітники СБУ несуть службу в посиленому режимі, аби не допустити подальших провокацій, вчинення терористичних актів, диверсій та інших спроб розхитати ситуацію зсередини.

"Служба безпеки України разом з іншими органами влади готова вчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації.Закликаємо співвітчизників як у мирних містах та селах, так і на окупованій території України: зберігайте спокій, не піддавайтесь паніці та жодним провокаціям!",- йдеться в повідомленні.

Доповнення

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що представники Російської Федерації, які знаходяться на Донбасі планують провокації.

Окрім того, Данілов наголосив, що ніяких наказів на звільнення силовим шляхом тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей немає.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.

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