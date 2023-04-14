Гибель 2-летнего ребенка из-за обстрелов Славянска: прокуроры документируют военные преступления рф
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Гибель 2-летнего ребенка и ранения восьми гражданских из-за обстрелов Славянска - прокуроры документируют военные преступления рф, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Цитата
"... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, 14 апреля 2023 года армия рф осуществила массированную атаку на город Славянск.
В настоящее время известно о погибшем 2-летнем ребенке, еще 8 гражданских получили ранения различной степени тяжести. Среди них 14-летняя девушка, они доставлены в больницы.
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В одном из домов из-за попадания снаряда разрушены верхние этажи. Под завалами, вероятно, еще остаются люди. Поисково-спасательная операция продолжается.
Повреждены дома, автомобили, магазин и хозяйственный центр.
По предварительным данным, оккупанты использовали против мирного населения зенитно-ракетный комплекс С-300.
На месте работают прокуроры, правоохранители и спасатели.
Напомним
Около 16 часов россияне нанесли ракетный удар по Славянску. По предварительным данным, использовали ракеты С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля.
На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция.