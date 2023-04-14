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Удар рф по Слов'янську: дитина, яку дістали з-під завалів, померла у "швидкій"

Удар рф по Слов'янську: дитина, яку дістали з-під завалів, померла у "швидкій"

Київ • УНН

 • 804187 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Дитина, яку дістали з-під завалів у Слов'янську, померла у кареті "швидкої". Про це повідомила радниця з комунікацій глави Офісу президента України Дар'я Зарівна, передає УНН.

Цитата

"На жаль, дитина померла в машині швидкої допомоги… Ненавиджу", - написала Зарівна.

Раніше

ЗМІ повдіомили, що з-під завалів у Слов‘янську дістали живу дитину.

Нагадаємо

Близько 16 години росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську. За попередніми даними, використали ракети С-300. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.

На місці працюють вибухотехніки, парамедики, рятувальники та поліція.

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