Удар рф по Славянску: ребенок, которого достали из-под завалов, умер в "скорой"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Ребенок, которого достали из-под завалов в Славянске, умер в карете "скорой". Об этом сообщила советник по коммуникациям главы Офиса президента Украины Дарья Заривная, передает УНН.
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"К сожалению, ребенок умер в машине скорой помощи… Ненавижу", - написала Заривная.
Ранее
СМИ сообщили, что из-под завалов в Славянске достали живого ребенка.
Напомним
Около 16 часов россияне нанесли ракетный удар по Славянску. По предварительным данным, использовали ракеты С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля.
На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция.