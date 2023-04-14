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Удар рф по Славянску: ребенок, которого достали из-под завалов, умер в "скорой"

Удар рф по Славянску: ребенок, которого достали из-под завалов, умер в "скорой"

Киев • УНН

 • 804186 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Ребенок, которого достали из-под завалов в Славянске, умер в карете "скорой". Об этом сообщила советник по коммуникациям главы Офиса президента Украины Дарья Заривная, передает УНН.

Цитата

"К сожалению, ребенок умер в машине скорой помощи… Ненавижу", - написала Заривная.

Ранее

СМИ сообщили, что из-под завалов в Славянске достали живого ребенка.

Напомним

Около 16 часов россияне нанесли ракетный удар по Славянску. По предварительным данным, использовали ракеты С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля.

На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция.

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