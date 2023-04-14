У Слов’янську з-під завалів дістали дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. З-під завалів у Слов'янську дістали дитину, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
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"З-під завалів дістали живу дитину", повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" з місця подій у Слов’янську.
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Кількість жертв удару рф по Слов'янську зросла до п'яти, а кількість поранених до 15. Під завалами можуть перебувати люди.
Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина.
Нагадаємо
Близько 16 години росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську. За попередніми даними, використали ракети С-300. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.
На місці працюють вибухотехніки, парамедики, рятувальники та поліція.