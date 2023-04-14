Удар рф по Слов'янську: кількість жертв зросла до п'яти, під завалами можуть бути люди

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"Оновлення щодо удару по Слов’янську. Станом на 18:00 відомо про 5 загиблих і 15 поранених. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина", - повідомив Кириленко у Telegram.

Нагадаємо

Близько 16 години росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську. За попередніми даними, використали ракети С-300. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.

На місці працюють вибухотехніки, парамедики, рятувальники та поліція.

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