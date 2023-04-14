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Удар рф по Слов'янську: кількість жертв зросла до п'яти, під завалами можуть бути люди

Удар рф по Слов'янську: кількість жертв зросла до п'яти, під завалами можуть бути люди

Київ • УНН

 • 662350 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Кількість жертв удару рф по Слов'янську зросла до п'яти, а кількість поранених до 15. Під завалами можуть перебувати люди. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

Цитата

"Оновлення щодо удару по Слов’янську. Станом на 18:00 відомо про 5 загиблих і 15 поранених. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина", - повідомив Кириленко у Telegram.

Нагадаємо

Близько 16 години росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську. За попередніми даними, використали ракети С-300. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки. 

На місці працюють вибухотехніки, парамедики, рятувальники та поліція.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держава-зло вкотре демонструє свою сутність: Зеленський про жорстокий удар рф по Слов'янську

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