Держава-зло вкотре демонструє свою сутність: Зеленський про жорстокий удар рф по Слов'янську
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагува на жорстокий удар рф по Слов'янську і зазначив, що держава-зло вкотре демонструє свою сутність, передає УНН.
Цитата
"Слов'янськ. Окупанти жорстоко обстріляли місто. Влучили по житлових будинках. На жаль, є поранені та загиблі. Держава-зло вкотре демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе", - написав Зеленський у Telegram.
Президент додав, що за кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність.
"Жодного сліду росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо", - резюмував Зеленський.
Раніше
російські терористи обстріляли Слов‘янськ - влучили у три п‘ятиповерхових будинки, один з них - частково зруйнований. Як повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, відомо про одного загиблого та 6 постраждалих.