Государство-зло в очередной раз демонстрирует свою сущность: Зеленский о жестоком ударе рф по Славянску
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокий удар рф по Славянску и отметил, что государство-зло в очередной раз демонстрирует свою сущность, передает УНН.
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"Славянск. Оккупанты жестоко обстреляли город. Попали по жилым домам. К сожалению, есть раненые и погибшие. Государство-зло в очередной раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое", - написал Зеленский в Telegram.
Президент добавил, что за каждое проявление терроризма будет справедливая ответственность.
"Ни одного следа россии на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным также не оставим", - резюмировал Зеленский.
Ранее
российские террористы обстреляли Славянск - попали в три пятиэтажных дома, один из них - частично разрушен. Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, известно об одном погибшем и 6 пострадавших.