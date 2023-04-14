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Государство-зло в очередной раз демонстрирует свою сущность: Зеленский о жестоком ударе рф по Славянску

Киев • УНН

 • 714344 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокий удар рф по Славянску и отметил, что государство-зло в очередной раз демонстрирует свою сущность, передает УНН.

Цитата

"Славянск. Оккупанты жестоко обстреляли город. Попали по жилым домам. К сожалению, есть раненые и погибшие. Государство-зло в очередной раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое", - написал Зеленский в Telegram.

Президент добавил, что за каждое проявление терроризма будет справедливая ответственность.

"Ни одного следа россии на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным также не оставим", - резюмировал Зеленский.

Ранее

российские террористы обстреляли Славянск - попали в три пятиэтажных дома, один из них - частично разрушен. Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, известно об одном погибшем и 6 пострадавших.

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