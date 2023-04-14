Окупант ударив по житловим будинкам у Слов‘янську: одна людина загинула, ще 6 - постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. російські терористи обстріляли Слов‘янськ - влучили у три п‘ятиповерхових будинки, один з них - частково зруйнований. Як повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, відомо про одного загиблого та 6 постраждалих, передає УНН.
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"російські терористи обстріляли Слов‘янськ, у місті пролунало щонайменше 7 вибухів у районі ЗОШ №8. Ворог влучив в три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох - сталося загоряння квартир", - написав Єрмак у Telegram.
За його словами, також пошкоджені будинки довкола.
"Відомо про одного загиблого та 6 постраждалих", - резюмував голова ОП.
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