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Окупант ударив по житловим будинкам у Слов‘янську: одна людина загинула, ще 6 - постраждали

Окупант ударив по житловим будинкам у Слов‘янську: одна людина загинула, ще 6 - постраждали

Київ • УНН

 • 672269 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. російські терористи обстріляли Слов‘янськ - влучили у три п‘ятиповерхових будинки, один з них - частково зруйнований. Як повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, відомо про одного загиблого та 6 постраждалих, передає УНН.

Цитата

"російські терористи обстріляли Слов‘янськ, у місті пролунало щонайменше 7 вибухів у районі ЗОШ №8. Ворог влучив в три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох - сталося загоряння квартир", - написав Єрмак у Telegram.

За його словами, також пошкоджені будинки довкола.

"Відомо про одного загиблого та 6 постраждалих", - резюмував голова ОП.

Нагадаємо

Російські окупанти під ранок обстріляли Авдіївку Донецької області, снаряди влучили у житловий сектор.

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