Оккупант ударил по жилым домам в Славянске: один человек погиб, еще 6 - пострадали

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"российские террористы обстреляли Славянск, в городе прогремело не менее 7 взрывов в районе СОШ №8. Враг попал в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух - произошло возгорание квартир", - написал Ермак в Telegram.

По его словам, также повреждены дома вокруг.

"Известно об одном погибшем и 6 пострадавших", - резюмировал глава ОП.

Напомним

Российские оккупанты под утро обстреляли Авдеевку Донецкой области, снаряды попали в жилой сектор.