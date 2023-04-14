Донеччина: ворог під ранок обстріляв Авдіївку, снаряди влучили у житловий сектор
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Російські окупанти під ранок обстріляли Авдіївку Донецької області, снаряди влучили у житловий сектор, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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Зі слів голови ОВА, також на Волноваському напрямку під вогнем Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка.
На Горлівському напрямку зруйновано два дитсадка у Бахмуті, пошкоджено школу в Часовоярській громаді. Відбулися артобстріли околиць Торецької громади. Увечері росіяни обстріляли Новодмитрівку Костянтинівської громади - пошкоджено ангар для зерна.
На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли у Торському і Зарічному Лиманської громади, пошкоджено будинки на двох вулицях Сіверська.
Доповнення
За два тижні в районі Бахмута ворог втратив вбитими та пораненими майже 4 500 «вагнерівців» та військовослужбовців рф.