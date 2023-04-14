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В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

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Донецкая область: враг под утро обстрелял Авдеевку, снаряды попали в жилой сектор

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Российские оккупанты под утро обстреляли Авдеевку Донецкой области, снаряды попали в жилой сектор, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

Детали

По словам главы ОВА, также на Волновахском направлении под огнем Угледар, Новоукраинка и Богоявленка.

На Горловском направлении разрушены два детсада в Бахмуте, повреждена школа в Часовоярской громаде. Произошли артобстрелы окрестностей Торецкой громады. Вечером россияне обстреляли Новодмитровку Константиновской громады - поврежден ангар для зерна.

На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы в Торском и Заречном Лиманской громады, повреждены дома на двух улицах Северска.

Дополнение

За две недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4 500 «вагнеровцев» и военнослужащих рф.

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