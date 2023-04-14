Удар рф по Славянску: количество жертв возросло до пяти, под завалами могут быть люди
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Количество жертв удара рф по Славянску возросло до пяти, а количество раненых до 15. Под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
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"Обновление по удару по Славянску. По состоянию на 18:00 известно о 5 погибших и 15 раненых. Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок", - сообщил Кириленко в Telegram.
Напомним
Около 16 часов россияне нанесли ракетный удар по Славянску. По предварительным данным, использовали ракеты С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля.
На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция.
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