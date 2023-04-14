В Славянске из-под завалов достали ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Из-под завалов в Славянске достали ребенка, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
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"Из-под завалов достали живого ребенка", сообщает корреспондент "Радио Свобода" с места событий в Славянске.
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Количество жертв удара рф по Славянску возросло до пяти, а количество раненых до 15. Под завалами могут находиться люди.
Как сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок.
Напомним
Около 16 часов россияне нанесли ракетный удар по Славянску. По предварительным данным, использовали ракеты С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля.
На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция.