В Славянске из-под завалов достали ребенка

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"Из-под завалов достали живого ребенка", сообщает корреспондент "Радио Свобода" с места событий в Славянске.

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Количество жертв удара рф по Славянску возросло до пяти, а количество раненых до 15. Под завалами могут находиться люди.

Как сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок.

Напомним

Около 16 часов россияне нанесли ракетный удар по Славянску. По предварительным данным, использовали ракеты С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля.

На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция.