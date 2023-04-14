Загибель 2-річної дитини через обстріли Слов’янська: прокурори документують воєнні злочини рф
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Загибель 2-річної дитини і поранення восьми цивільних через обстріли Слов’янська - прокурори документують воєнні злочини рф, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
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"... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, 14 квітня 2023 року армія рф здійснила масовану атаку на м. Слов’янськ.
На даний час відомо про загиблу 2-річну дитину, ще 8 цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них 14-річна дівчина. Їх доставлено до лікарень.
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В одному з будинків через влучання снаряду зруйновано верхні поверхи. Під завалами, ймовірно, ще залишаються люди. Пошуково-рятувальна операція триває.
Пошкоджено будинки, автомобілі, магазин та господарський центр.
За попередніми даними, окупанти використали проти мирного населення зенітно-ракетний комплекс С-300.
На місці працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники.
Нагадаємо
Близько 16 години росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську. За попередніми даними, використали ракети С-300. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.
На місці працюють вибухотехніки, парамедики, рятувальники та поліція.