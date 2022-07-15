Российские оккупанты выпустили по Днепру ракеты Х-101 из Каспийского моря, четыре из них — сбили силы ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Противовоздушная оборона сбила 4 стратегические крылатые ракеты класса "воздух — земля" Х-101, выпущенные российскими оккупантами 15 июля по Днепру. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, передает УНН.
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"15 июля, около 22.00 часов, оккупанты нанесли ракетные удары по городу Днепр. Пуски ракет Х-101 осуществлялись с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС с северной части Каспийского моря. Четыре ракеты были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование "Восход", - говорится в сообщении.
Несколько ракет попали по промышленному предприятию, по данным местной военной администрации есть погибшие и раненые, ущерб уточняется.
Справка
Ракета Х-101 – одна из самых технологичных на вооружении страны-террориста. Ее боевая часть весит более 400 килограммов взрывчатки, а дальность полета составляет – 5500 километров. Скорость ракеты – 720 км/ч.
Дополнение
Российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру. В городе могут наблюдаться перебои с водой.
Жителей населенных пунктов, расположенных на берегу Каховского водохранилища, призвали покинуть улицы.
Напомним
Ранее сообщалось о сильных взрывах, которые были слышны в Днепре. Также Telegram-каналы писали о задымлении.
В результате вражеского удара по Днепру погиб водитель автобуса. В общей сложности сейчас известно о трех погибших и 15 раненых.