Російські окупанти випустили по Дніпру ракети Х-101 із Каспійського моря, чотири з них — збили сили ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Протиповітряна оборона збила 4 стратегічні крилаті ракети класу "повітря — земля" Х-101, випущені російськими окупантами 15 липня по Дніпру. Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ, передає УНН.
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"15 липня, близько 22.00 години, окупанти завдали ракетних ударів по місту Дніпро. Пуски ракет Х-101 здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря. Чотири ракети були збиті силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Схід", - йдеться в повідомленні.
Кілька ракет влучили по промисловому підприємству, за даними місцевої військової адміністрації є загиблі та поранені, збитки уточнюються.
Довідка
Ракета Х-101 – одна із найтехнологічніших на озброєнні країни-терориста. Її бойова частина важить понад 400 кілограмів вибухівки, а дальність польоту становить – 5500 кілометрів. Швидкість ракети – 720 км/год.
Доповнення
Російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. У місті можуть спостерігатися перебої з водою.
Мешканців населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, закликали залишити вулиці.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось про сильні вибухи, які було чути в Дніпрі. Також Telegram-канали писали про задимлення.
В результаті ворожого удару по Дніпру загинув водій автобуса. Загалом нині відомо про трьох загиблих та 15 поранених.