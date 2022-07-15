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Російські окупанти випустили по Дніпру ракети Х-101 із Каспійського моря, чотири з них — збили сили ППО

Російські окупанти випустили по Дніпру ракети Х-101 із Каспійського моря, чотири з них — збили сили ППО

Київ • УНН

 • 662891 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Протиповітряна оборона збила 4 стратегічні крилаті ракети класу "повітря — земля" Х-101, випущені російськими окупантами 15 липня по Дніпру. Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"15 липня, близько 22.00 години, окупанти завдали ракетних ударів по місту Дніпро. Пуски ракет Х-101 здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря. Чотири ракети були збиті силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Схід", - йдеться в повідомленні.

Кілька ракет влучили по промисловому підприємству, за даними місцевої військової адміністрації є загиблі та поранені, збитки уточнюються.

Довідка

Ракета Х-101 – одна із найтехнологічніших на озброєнні країни-терориста. Її бойова частина важить понад 400 кілограмів вибухівки, а дальність польоту становить – 5500 кілометрів. Швидкість ракети – 720 км/год.

Доповнення 

Російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. У місті можуть спостерігатися перебої з водою.

Мешканців населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, закликали залишити вулиці.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось про сильні вибухи, які було чути в Дніпрі. Також Telegram-канали писали про задимлення.

В результаті ворожого удару по Дніпру загинув водій автобуса. Загалом нині відомо про трьох загиблих та 15 поранених.

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