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Общее количество вражеских обстрелов на юге Украины за сутки возросло. В приоритете остаются жилые кварталы

Общее количество вражеских обстрелов на юге Украины за сутки возросло. В приоритете остаются жилые кварталы

Киев • УНН

 • 610865 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. За минувшие сутки на юге Украины возросло общее количество вражеских обстрелов. Но наши защитники смогли уничтожить наблюдательный пост противника и полевой пункт боеснабжения. Сообщил обстановку в зоне ответственности представитель ОК "Юг" Владислав Назаров, передает УНН.

Детали

За данными оперативного командования “Юг”, изменений в состоянии, составе и положении войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не зафиксировано.

В Черном море корабельная группировка состоит из 11 боевых кораблей, количество ракетоносителей увеличено вдвое. В настоящее время 2 подводные лодки с 8 “Калибрами” готовы к применению.

Поздним вечером враг 6 истребителями Су-35 атаковал Бериславский район управляемыми авиационными бомбами и противорадиолокационными ракетами Х-31. Обошлось без жертв. Но уничтожено 5 складских зданий, ленточная галерея для транспортировки зерна на местном элеваторе, изуродовано несколько домов.

Цитата

“Общее количество обстрелов за сутки увеличено до 75. Но приоритетными целями оккупантов остаются жилые кварталы, социальные объекты, места скопления гражданского населения. Пренебрегая нормами международного гуманитарного права, бьют по больницам, учебным заведениям, промышленным и сельскохозяйственным предприятиям”, — сообщил Назаров в Telegram.

Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожены наблюдательный пост противника на левом берегу и полевой пункт боеснабжения на островах.

Общие подтвержденные потери врага составляют 12 рашистов, 7 единиц вооружения и техники, среди которых 2 самоходные артустановки, 2 станции радиоэлектронной борьбы, беспилотный разведчик “Supercam” и 2 автомобиля.

“Не пренебрегайте мерами безопасности, помните о минной угрозе и на суше, и в прибрежной зоне. После шторма вероятно принесение к берегу морских мин. Сигналы воздушной тревоги не игнорируем, потому что враг не имеет ничего святого”, — добавил спикер ОК “Юг”.

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