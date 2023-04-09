На Херсонщині росіяни обстрілюють заміновані сільськогосподарські землі - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Російські окупанти обстрілюють в Херсонській області заміновані сільськогосподарські землі, щоб ті детонували, та б'ють по елеваторах. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Ворог терорист ще раз довів, що у них немає нічого святого. Навіть зараз на передодні такого великого свята вони продовжували обстрілювати й бомбити правий берег, зокрема по Козацькому спрямували авіаційні керовані бомби», - сказала Гуменюк.
За її словами росіяни били по об'єктах інфраструктури - саме тої яка допомагає регіону відновлюватися.
«Знову били по об'єктах інфраструктури - саме тої яка допомагає регіону відновлюватися з огляду на те, що Херсонщина переважно аграрний регіон і зараз час польових робіт. Вони продовжують бити по польових станах, елеваторах, продовжують влучати в сільськогосподарські землі там, де ще не розміновано для того, щоб детонувало й далі. Тобто це класичний приклад тероризму», - розповіла Гуменюк.
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Російські окупанти атакують Херсонщину керованими авіабомбами.