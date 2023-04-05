В Україні почали завершувати посівну ранніх зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Тернопільська область уже завершила посівну ранніх зернових культур. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у Telegram, пише УНН.
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"Аграрії Тернопільщини завершили посів ранніх зернових культур. Це 100% площ ярої пшениці, ячменю та вівса. Також завершили сіяти горох та ріпак", - повідомив Труш.
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Зараз, з його слів, аграрії в області приступили до сівби цукрових буряків, соняшнику та посадки картоплі.
"Всього на Тернопільщині буде засіяно понад 800 тис. га. Зокрема 588 тис. га ярими культурами, з яких вже посіяно 112 тис, га", - зазначив Труш.
Він додав, що озимі займають площу понад 250 тис.га. Це озима пшениця, жито, ячмінь та ріпак.
Доповнення
31 березня стало відомо, що всі області України приступили до посівної. Як повідомили в Мінагрополітики, вже посіяно 500 тис. га зернових та зернобобових культур.