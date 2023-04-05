В Украине начали завершать посевную ранних зерновых
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Тернопольская область уже завершила посевную ранних зерновых культур. Об этом сообщил глава Тернопольской ОГА Владимир Труш в Telegram, пишет УНН.
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"Аграрии Тернопольской области завершили посев ранних зерновых культур. Это 100% площадей яровой пшеницы, ячменя и овса. Также завершили сеять горох и рапс", - сообщил Труш.
Детали
Сейчас, по его словам, аграрии в области приступили к севу сахарной свеклы, подсолнечника и посадке картофеля.
"Всего в Тернопольской области будет засеяно более 800 тыс. га. В частности 588 тыс. га яровыми культурами, из которых уже посеяно 112 тыс, га", - отметил Труш.
Он добавил, что озимые занимают площадь более 250 тыс.га. Это озимая пшеница, рожь, ячмень и рапс.
Дополнение
31 марта стало известно, что все области Украины приступили к посевной. Как сообщили в Минагрополитики, уже посеяно 500 тыс. га зерновых и зернобобовых культур.