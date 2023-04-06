Окупанти атакують Херсонщину керованими авіабомбами, є поранені - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Російські окупанти атакують Херсонщину керованими авіабомбами. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, є поранені, передає УНН.
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За словами голови ОВА, ввечері три удари ворожої авіації зафіксовано по Бериславу, два – по Новобериславу та один – по Козацькому.
"Нині відомо про сім жителів Херсонщини, поранених внаслідок ворожої атаки. Шість осіб постраждали через удари по Зміївці, одна людина дістала поранення в селищі Козацькому.
Детальна інформація про потерпілих та обсяги руйнувань уточнюється", - написав Прокудін.
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Ворог завдав удару по Зміївці на Херсонщині - вибухівку скинули з безпілотника, є поранені.