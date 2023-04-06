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Окупанти атакують Херсонщину керованими авіабомбами, є поранені - ОВА

Окупанти атакують Херсонщину керованими авіабомбами, є поранені - ОВА

Київ • УНН

 • 783361 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Російські окупанти атакують Херсонщину керованими авіабомбами. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, є поранені, передає УНН.

Деталі

За словами голови ОВА, ввечері три удари ворожої авіації зафіксовано по Бериславу, два – по Новобериславу та один – по Козацькому.

"Нині відомо про сім жителів Херсонщини, поранених внаслідок ворожої атаки. Шість осіб постраждали через удари по Зміївці, одна людина дістала поранення в селищі Козацькому.

Детальна інформація про потерпілих та обсяги руйнувань уточнюється", - написав Прокудін.

Нагадаємо

Ворог завдав удару по Зміївці на Херсонщині - вибухівку скинули з безпілотника, є поранені.

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