Херсонщина: окупанти скинули вибухівку з безпілотника, четверо людей поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Ворог завдав удару по Зміївці на Херсонщині - вибухівку скинули з безпілотника, є поранені. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокрудін, передає УНН.
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"росіяни обстріляли Зміївку Бериславської громади – знову били по мирних людях.
За оперативною інформацією, вибухівку скинули з безпілотника. Через ворожу атаку поранення різного ступеня тяжкості отримали 4 місцеві жителі", - написав голова ОВА.
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За його словами, поранених шпиталізували до найближчого медзакладу. Після надання невідкладної допомоги постраждалих направлять для подальшого лікування до лікарні у Херсоні.
Нагадаємо
За останню добу окупанти 77 разів обстріляли Запорізьку область.