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Херсонщина: окупанти скинули вибухівку з безпілотника, четверо людей поранені

Херсонщина: окупанти скинули вибухівку з безпілотника, четверо людей поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Ворог завдав удару по Зміївці на Херсонщині - вибухівку скинули з безпілотника, є поранені. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокрудін, передає УНН.

Цитата

"росіяни обстріляли Зміївку Бериславської громади – знову били по мирних людях.

За оперативною інформацією, вибухівку скинули з безпілотника. Через ворожу атаку поранення різного ступеня тяжкості отримали 4 місцеві жителі", - написав голова ОВА.

Додамо

За його словами, поранених шпиталізували до найближчого медзакладу. Після надання невідкладної допомоги постраждалих направлять для подальшого лікування до лікарні у Херсоні.

Нагадаємо

За останню добу окупанти 77 разів обстріляли Запорізьку область.

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