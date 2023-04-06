Окупанти 77 разів обстріляли Запорізьку область, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Російські окупанти за останню добу 77 разів обстріляли Запорізьку область. Гатили, як з тяжкого, так й з авіаційного озброєння. Надходять повідомлення про руйнування цивільного сектору. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в ефірі телемарафону, передає УНН.
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«В області стабільно гучно на лінії розмежування. Ворог продовжує тероризувати наші мирні населення Пологівського та Василівського районів. За останню добу він здійснив 77 пострілів. Гатив як з тяжкого, так й з авіаційного озброєння», - повідомив Малашко.
За його словами, досі продовжують надходити повідомлення про руйнування цивільного сектору.
«На щастя люди залишилися цілі», - додав він.
Окрім того, він зазначив, що в середньому в області до 100-120 обстрілів за добу.
Доповнення
3 квітня російські війська минулої доби здійснили 3 керованих авіаудари, 3 атаки БПЛА та 44 артилерійських обстріли по населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 10 повідомлень про руйнування та пошкодження житлових будинків, квартир.