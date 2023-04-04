Запорізька область за добу зазнала 3 авіаударів, 3 атак дронів та 44 артобстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Російські війська минулої доби здійснили 3 керованих авіаудари, 3 атаки БПЛА та 44 артилерійських обстріли по населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 10 повідомлень про руйнування та пошкодження житлових будинків, квартир. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає УНН.
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«Лінія розмежування взяла на себе чергові ворожі удари минулої доби. 3 керовані авіаудари, 3 атаки БПЛА та 44 артилерійські обстріли пережили населені пункти Запорізької області», - написав Малашко у Telegram.
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За його словами, зафіксовано 10 нових повідомлень про руйнування та пошкодження житлових будинків, квартир, господарчих споруд.
«Ще однією стратегічною ціллю рашистів став сучасний освітній заклад в Пологівському районі, який, на щастя, не працював від початку війни, тому вдалося уникнути жертв», - повідомив Малашко.
Доповнення
Російські окупанти за дві доби обстріляли 25 населених пунктів Запорізької області. Били із ЗРК С-300, ОТРК «Іскандер» та РСЗВ «Смерч».