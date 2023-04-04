Запорожская область за сутки подверглась 3 авиаударам, 3 атакам дронов и 44 артобстрелам
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Российские войска за прошедшие сутки совершили 3 управляемых авиаудара, 3 атаки БПЛА и 44 артиллерийских обстрела по населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано 10 сообщений о разрушении и повреждении жилых домов, квартир. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает УНН.
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«Линия разграничения приняла на себя очередные вражеские удары за прошедшие сутки. 3 управляемых авиаудара, 3 атаки БПЛА и 44 артиллерийских обстрела пережили населенные пункты Запорожской области», - написал Малашко в Telegram.
Детали
По его словам, зафиксировано 10 новых сообщений о разрушении и повреждении жилых домов, квартир, хозяйственных построек.
«Еще одной стратегической целью рашистов стало современное образовательное учреждение в Пологовском районе, которое, к счастью, не работало с начала войны, поэтому удалось избежать жертв», - сообщил Малашко.
Дополнение
Российские оккупанты за двое суток обстреляли 25 населенных пунктов Запорожской области. Били из ЗРК С-300, ОТРК «Искандер» и РСЗО «Смерч».