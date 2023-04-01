Окупанти за дві доби обстріляли 25 населених пунктів на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російські окупанти за дві доби обстріляли 25 населених пунктів Запорізької області. Били із ЗРК С-300, ОТРК «Іскандер» та РСЗВ «Смерч». Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
Цитата
«За дві доби армія окупантів обстріляла 25 населених пунктів, серед них – Запоріжжя, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новояківлівка, Розумівка, Гуляйпільське, Новоандріївка, Білогір'я, Святопетрівка, Староукраїнка, Затишшя, Полтавка, Новоданилівка, Преображенка, Новодарівка, Мала Токмачка, Чарівне, Ольгівське, Степногірськ, Кам’янське, Малі Щербаки, Степове, Плавні», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що росіяни вдарили по населених пунктах Запорізької області із ЗРК С-300, ОТРК «Іскандер» та РСЗВ «Смерч». Наслідки влучань задокументувала поліція.
Доповнення
31 березня окупанти вдарили ракетами по Запорізькій області.