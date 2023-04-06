Оккупанты 77 раз обстреляли Запорожскую область, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Российские оккупанты за последние сутки 77 раз обстреляли Запорожскую область. Били, как из тяжелого, так и из авиационного вооружения. Поступают сообщения о разрушениях гражданского сектора. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в эфире телемарафона, передает УНН.
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«В области стабильно шумно на линии разграничения. Враг продолжает терроризировать наши мирные населения Пологовского и Васильевского районов. За последние сутки он произвел 77 выстрелов. Бил как из тяжелого, так и из авиационного вооружения», - сообщил Малашко.
По его словам, до сих пор продолжают поступать сообщения о разрушениях гражданского сектора.
«К счастью люди остались целы», - добавил он.
Кроме того, он отметил, что в среднем в области до 100-120 обстрелов в сутки.
Дополнение
3 апреля российские войска за прошедшие сутки совершили 3 управляемых авиаудара, 3 атаки БПЛА и 44 артиллерийских обстрела по населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано 10 сообщений о разрушениях и повреждениях жилых домов, квартир.