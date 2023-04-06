Херсонщина: оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника, четыре человека ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Враг нанес удар по Змиевке на Херсонщине - взрывчатку сбросили с беспилотника, есть раненые. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокрудин, передает УНН.
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"россияне обстреляли Змиевку Бериславской громады – снова били по мирным людям.
По оперативной информации, взрывчатку сбросили с беспилотника. Из-за вражеской атаки ранения различной степени тяжести получили 4 местных жителя", - написал глава ОГА.
Добавим
По его словам, раненых госпитализировали в ближайшее медучреждение. После оказания неотложной помощи пострадавших направят для дальнейшего лечения в больницу в Херсоне.
Напомним
За последние сутки оккупанты 77 раз обстреляли Запорожскую область.