Оккупанты атакуют Херсонщину управляемыми авиабомбами, есть раненые - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Российские оккупанты атакуют Херсонщину управляемыми авиабомбами. Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, есть раненые, передает УНН.
Детали
По словам главы ОВА, вечером три удара вражеской авиации зафиксировано по Бериславу, два – по Новобериславу и один – по Казацкому.
"Сейчас известно о семи жителях Херсонщины, раненых в результате вражеской атаки. Шесть человек пострадали из-за ударов по Змиевке, один человек получил ранения в поселке Казацком.
Детальная информация о пострадавших и объемы разрушений уточняется", - написал Прокудин.
Напомним
Враг нанес удар по Змиевке на Херсонщине - взрывчатку сбросили с беспилотника, есть раненые.