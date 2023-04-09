На Херсонщине россияне обстреливают заминированные сельскохозяйственные земли - Гуменюк

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«Враг террорист еще раз доказал, что у них нет ничего святого. Даже сейчас в канун такого большого праздника они продолжали обстреливать и бомбить правый берег, в частности по Казацкому направили авиационные управляемые бомбы», - сказала Гуменюк.

По ее словам россияне били по объектам инфраструктуры - именно той которая помогает региону восстанавливаться.

«Опять били по объектам инфраструктуры - именно той которая помогает региону восстанавливаться ввиду того, что Херсонщина преимущественно аграрный регион и сейчас время полевых работ. Они продолжают бить по полевым станам, элеваторам, продолжают попадать в сельскохозяйственные земли там где еще не разминировано для того, чтобы детонировало и дальше. То есть это классический пример терроризма», - рассказала Гуменюк.

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Дополнение

Российские оккупанты атакуют Херсонщину управляемыми авиабомбами.