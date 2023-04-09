Чорному морі ракетний залп ворога може сягати восьми “калібрів”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. В Чорному морі росіяни тримають два підводних човни, тому ракетний залп може сягати восьми “калібрів”. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Ворог продовжує тримати корабельне угрупування в Чорному морі, яке має ще й ракетоносії. Наразі вони використовують підводні човни, їх два, збільшили з минулої доби до двох, тому ракетний залп може сягати восьми ракет», - розповіла Гуменюк.
Вона нагадала, що пуск з підводного човна складніше виявити.
Доповнення
8 квітня повідомлялося, що в Чорному морі ворог змінив надводний ракетоносій на підводний.