У Чорному морі маневрують 10 російських кораблів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Чорному морі ворог змінив надводний ракетоносій на підводний. Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”, передає УНН.
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В Чорному морі ворог змінив надводний ракетоносій на підводний, тим самим вдвічі зменшивши потенційний залп “Калібрів”, наразі їх 4.
Все корабельне угруповання з 10 одиниць маневрує в ракетобезпечному для себе районі — між південно-східним узбережжям Криму та новоросійськом.
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