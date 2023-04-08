У Чорному морі маневрують 10 російських кораблів

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В Чорному морі ворог змінив надводний ракетоносій на підводний, тим самим вдвічі зменшивши потенційний залп “Калібрів”, наразі їх 4.

Все корабельне угруповання з 10 одиниць маневрує в ракетобезпечному для себе районі — між південно-східним узбережжям Криму та новоросійськом.

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