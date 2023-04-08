В Черном море маневрируют 10 российских кораблей

Детали

В Черном море враг сменил надводный ракетоноситель на подводный, тем самым вдвое уменьшив потенциальный залп “Калибров”, сейчас их 4.

Вся корабельная группировка из 10 единиц маневрирует в ракетоопасном для себя районе — между юго-восточным побережьем Крыма и новороссийском.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Болгария полностью закроет порты для российских судов