В Черном море маневрируют 10 российских кораблей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Черном море враг сменил надводный ракетоноситель на подводный. Об этом сообщает Оперативное командование “Юг”, передает УНН.
Детали
В Черном море враг сменил надводный ракетоноситель на подводный, тем самым вдвое уменьшив потенциальный залп “Калибров”, сейчас их 4.
Вся корабельная группировка из 10 единиц маневрирует в ракетоопасном для себя районе — между юго-восточным побережьем Крыма и новороссийском.
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