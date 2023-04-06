Болгарія повністю закриє порти для російських суден
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Болгарія у рамках директиви Євросоюзу про виконання санкцій вирішила закрити для входу російських суден всі свої порти. Про це повідомляє УНН з посиланням на PortSEurope.
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Заборона почне діяти з 8 квітня та буде поширюватися на кораблі, що вказані у російському морському реєстрі судноплавства.
Відомо, що болгарська влада встановила заборону на вхід в свої порти для суден під російським прапором з 17 квітня минулого року. Цей захід передбачався п’ятим пакетом загальноєвропейських санкцій.
Але тепер дія заборони розширюється і на російські судна, що ходять морями під прапорами інших країн.
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