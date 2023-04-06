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Болгарія повністю закриє порти для російських суден

Болгарія повністю закриє порти для російських суден

Київ • УНН

 • 812607 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Болгарія у рамках директиви Євросоюзу про виконання санкцій вирішила закрити для входу російських суден всі свої порти. Про це повідомляє УНН з посиланням на PortSEurope.

Деталі

Заборона почне діяти з 8 квітня та буде поширюватися на кораблі, що вказані у російському морському реєстрі судноплавства.

Відомо, що болгарська влада встановила заборону на вхід в свої порти для суден під російським прапором з 17 квітня минулого року. Цей захід передбачався п’ятим пакетом загальноєвропейських санкцій.

Але тепер дія заборони розширюється і на російські судна, що ходять морями під прапорами інших країн.

Нагадаємо 

Болгарський завод “Терем” у місті Костенц запускає виробництво снарядів 122 мм після 35 років простою. The New York Times повідомляє, що продукцію постачатимуть виключно для ЗСУ.

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