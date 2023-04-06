Болгария полностью закроет порты для российских судов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Болгария в рамках директивы Евросоюза о выполнении санкций решила закрыть для входа российских судов все свои порты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на PortSEurope.
Детали
Запрет начнет действовать с 8 апреля и будет распространяться на корабли, которые указаны в российском морском реестре судоходства.
Известно, что болгарские власти установили запрет на вход в свои порты для судов под российским флагом с 17 апреля прошлого года. Эта мера предусматривалась пятым пакетом общеевропейских санкций.
Но теперь действие запрета расширяется и на российские суда, ходящие по морям под флагами других стран.
Напомним
Болгарский завод “Терем” в городе Костенц запускает производство снарядов 122 мм после 35 лет простоя. The New York Times сообщает, что продукцию будут поставлять исключительно для ВСУ.