Черном море ракетный залп врага может достигать восьми "калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Черном море россияне держат две подводные лодки, поэтому ракетный залп может достигать восьми “калибров”. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Враг продолжает держать корабельную группировку в Черном море, которая имеет еще и ракетоносители. Сейчас они используют подводные лодки, их две, увеличили с прошлых суток до двух, поэтому ракетный залп может достигать восьми ракет», - рассказала Гуменюк.
Она напомнила, что пуск с подводной лодки сложнее обнаружить.
Дополнение
8 апреля сообщалось, что в Черном море враг сменил надводный ракетоноситель на подводный.