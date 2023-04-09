Черном море ракетный залп врага может достигать восьми "калибров"

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«Враг продолжает держать корабельную группировку в Черном море, которая имеет еще и ракетоносители. Сейчас они используют подводные лодки, их две, увеличили с прошлых суток до двух, поэтому ракетный залп может достигать восьми ракет», - рассказала Гуменюк.

Она напомнила, что пуск с подводной лодки сложнее обнаружить.

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8 апреля сообщалось, что в Черном море враг сменил надводный ракетоноситель на подводный.