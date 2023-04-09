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Загальна кількість ворожих обстрілів на півдні України за добу зросла. В приорітеті лишаються житлові квартали

Загальна кількість ворожих обстрілів на півдні України за добу зросла. В приорітеті лишаються житлові квартали

Київ • УНН

 • 610866 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Минулої доби на півдні України зросла загальна кількість ворожих обстрілів. Але наші захисники змогли знищити спостережний пост противника та польовий пункт боєпостачання. Повідомив ситуацію в зоні відповідальності речник ОК "Південь" Владислав Назаров, передає УНН.

Деталі

За даними оперативного командування “Південь”, змін у стані, складі та положенні військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не зафіксовано.

В Чорному морі корабельне угруповання складається з 11 бойових кораблів, кількість ракетоносіїв збільшено вдвічі. Наразі 2 підводних човни із 8 “Калібрами” готові до застосування.

Пізнього вечора ворог 6 винищувачами Су-35 атакував Бериславський район керованими авіаційними бомбами та протирадіолокаційними ракетами Х-31. Обійшлося без жертв. Але знищено 5 складських будівель, стрічкову галерею для транспортування зерна на місцевому елеваторі, понівечено кілька будинків.

Цитата

“Загальну кількість обстрілів за добу збільшено до 75. Але пріоритетними цілями окупантів лишаються житлові квартали, соціальні об’єкти, місця скупчення цивільного населення. Нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, б’ють по лікарнях, закладах освіти, промислових та сільськогосподарських підприємствах”, — повідомив Назаров в Telegram.

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами знищено спостережний пост противника на лівому березі та польовий пункт боєпостачання на островах.

Загальні підтверджені втрати ворога складають 12 рашистів, 7 одиниць озброєння та техніки, серед яких 2 самохідні артустановки, 2 станції радіоелектронної боротьби, безпілотний розвідник “Supercam” та 2 автівки.

“Не нехтуйте заходами безпеки, пам’ятайте про мінну загрозу і на суходолі, і у прибережній зоні. Після шторму імовірне принесення до берега морських мін. Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо, бо ворог не має нічого святого”, — додав речник ОК “Південь”.

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