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Зафиксировано движение беспилотников зафиксировано в нескольких регионах Украины

Зафиксировано движение беспилотников зафиксировано в нескольких регионах Украины

Киев  •  УНН

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Воздушные Силы ВСУ сообщают об активном движении ударных БпЛА на разных направлениях страны. Беспилотники движутся в Ровенской, Житомирской, Полтавской, Харьковской, Запорожской и Винницкой областях.

Зафиксировано активное движение ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на разных направлениях.  Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

По данным военных, движение БпЛА наблюдается на нескольких важных участках:

1. БпЛА, стартовавшие из Житомирской области, движутся в направлении Ровно на Ровенщине.

2. Другие беспилотники, которые вышли из Киевской области, следуют западным курсом на Житомирщину.

3. На Полтавщине БпЛА движутся как на запад, так и на юг, что может свидетельствовать об активных боевых действиях.

4. В северной части Харьковщины зафиксировано движение БпЛА в направлении Харькова и Полтавы.

5. На севере Запорожской области беспилотники движутся на Днепр, что указывает на возможную угрозу для этого стратегического города.

6. В районе Шаргорода в Винницкой области БпЛА движутся северо-западным курсом, что также повышает уровень готовности местных сил.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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